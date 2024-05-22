Didukung Partai Perindo, Emil Dardak Berharap Jadi Sinergi Majukan Generasi Muda dan UMKM

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meyakini dukungan yang diberikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) karena ada kesamaan platform untuk memajukan generasi muda dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Emil dalam sambutannya saat menyambangi kantor DPP Partai Perindo di Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2024).

Emil mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo beserta segenap jajaran.

"Bagi kami untuk kembali bisa bersinergi bisa berjuang bersama dengan Partai Perindo dan untuk mengantarkan Ibu Khofifah kembali memimpin Jawa Timur," ujar Emil Dardak.

Ia mengungkapkan selama ini Partai Perindo kerap memberikan dukungan kepada generasi muda dan UMKM dan memiliki visi atau platform yang sama dengan kepemimpinan Khofifah di Jawa Timur.

"Kami memahami ada semangat bagi Partai Perindo untuk mensuport berkembangnya UMKM dan juga berkembangnya anak-anak generasi muda. Insya Allah sinergi ini mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik," kata Emil.

Emil menyebutkan kepemimpinan Khofifah selama ini juga kerap memberikan dukungan kepada generasi muda untuk berkreasi serta mendukung pengembangan UMKM.

"Sekali lagi kami yakini Ibu Khofifah adalah pemimpin yang sangat berkomitmen untuk bisa memajukan afirmasi kepada UMKM dan memberikan sebuah platform bagi generasi muda. Dan ini salah satu spirit yang kami lihat sejalan," tutur Emil.