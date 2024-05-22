Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Ketua Pemuda Perindo Tekankan Pentingnya Keberlanjutan

JAKARTA - Ketua Umum DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar meyakini keberlanjutan kepemimpinan Bacagub Pilgub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa amat penting dalam mencapai bonus demografi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Michael Sianipar di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2024).

"Kalau kita lihat sekarang baik politik nasional dan politik daerah itu harus punya orientasi terhadap bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045," ujar Michael Sianipar.

Michael meyakini ada kolaborasi yang harus dilakukan antara kepala daerah dengan berbagai stakeholder dalam memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin.

"Kita harus dapat mensinergikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat sipil," kata Michael.

Partai Perindo disebut Michael sangat memiliki kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan serta UMKM.

"Jadi Partai Perindo sendiri kami punya kepedulian terhadap ekonomi rakyat, UMKM, dan disampaikan bahwa potensi di Jawa Timur sangat besar," jelas Michael.

Ia melihat harus ada pelibatan generasi muda santri dalam mengembangkan ekonomi dan UMKM.