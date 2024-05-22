Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Ketua Pemuda Perindo Tekankan Pentingnya Keberlanjutan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:11 WIB
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Ketua Pemuda Perindo Tekankan Pentingnya Keberlanjutan
Michael Victor Sianipar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar meyakini keberlanjutan kepemimpinan Bacagub Pilgub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa amat penting dalam mencapai bonus demografi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Michael Sianipar di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (22/5/2024).

"Kalau kita lihat sekarang baik politik nasional dan politik daerah itu harus punya orientasi terhadap bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045," ujar Michael Sianipar.

 BACA JUGA:

Michael meyakini ada kolaborasi yang harus dilakukan antara kepala daerah dengan berbagai stakeholder dalam memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin.

"Kita harus dapat mensinergikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat sipil," kata Michael.

Partai Perindo disebut Michael sangat memiliki kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan serta UMKM.

 BACA JUGA:

"Jadi Partai Perindo sendiri kami punya kepedulian terhadap ekonomi rakyat, UMKM, dan disampaikan bahwa potensi di Jawa Timur sangat besar," jelas Michael.

Ia melihat harus ada pelibatan generasi muda santri dalam mengembangkan ekonomi dan UMKM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement