Anggota Panwascam di Kolaka Utara Meninggal Dunia Usai Dilantik

Anggota Panwascam meninggal dunia usai dilantik

KOLAKA UTARA - Nasib pilu dialami salah satu anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) bernama Ikbal (34).

Ia meninggal dunia sesaat setelah dilantik di aula Hotel Utama, Kecamatan Lasusua, Sabtu (25/05/2024).

Ketua Bawaslu Kolut, Rusdi yang dikonfirmasi mengatakan Ikbal merupakan warga Pakue Tengah. Usai dilantik, mereka langsung mengikuti bimbingan teknik (bimtek) bersama rekan Panwascam lainnya.

Saat itu, Ikbal tiba-tiba pingsan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Djafar Harun Kolut. Sayangnya, nyawa Ikbal sudah tidak tertolong.

"Tadi masih sempat di beri pertolongan pertama di RS kurang lebih 30 menit sebelum dinyatakan meninggal," ujarnya.