Gempa M5,2 Guncang Keerom Papua Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,2 melanda Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (26/5/2024) malam.

Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya.

"Hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 20.42.17 WIB wilayah timur Kabupaten Keerom, Papua diguncang gempa tektonik," tulis BMKG dalam laman resminya.

BACA JUGA:

BMKG menjelaskan, episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,48° LS ; 141,66° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 100 Km arah Tenggara Kabupaten Keerom, Papua pada kedalaman 54 km.

BMKG melanjutkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

BACA JUGA:

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.