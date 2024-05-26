Gempa Bumi Guncang Mamasa Sulbar Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan M2,0 mengguncang Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Minggu (26/5/2024) malam.

"Mag:2.0, 26-Mei-24 19:11:21 WIB, Lok:2.90 LS, 119.42 BT (Pusat gempa berada di darat 10 km Timur Laut Mamasa), Kedalaman:5 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut bahwa gempa bumi turut dirasakan skala II MMI di Mamasa. Namun, belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan terhadap bangunan.

"Dirasakan (MMI) II Mamasa," ungkapnya.

(Qur'anul Hidayat)