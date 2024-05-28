Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang Misterius, Nilainya Tembus Rp25 Miliar

SERANG - Sebanyak 211 kendaraan dinas di pemerintah provinsi (Pemprov) Banten dilaporkan hilang misterius. Nilainya mencapai Rp25,507 miliar.

Laporan itu berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di mana ratusan kendaraan itu berada di Sekretariat DPRD Banten, Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Bapenda Provinsi Banten.

Berdasarkan LHP, kendaraan yang paling banyak hilang berada di Sekretariat Daerah Provinsi Banten mencapai 187 unit, lalu 18 unit di Bapenda dan 6 unit di Sekretariat DPRD Banten. Di DPRD Banten dari 6 kendaraan dinas yang hilang tiga diantaranya adalah mobil sedangkan lainnya motor.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kendaraan dinas tersebut tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B dengan kondisi baik. Namun setelah BPK melakukan uji petik, kendaraan dinas tersebut tidak diketahui keberadaannya.

BACA JUGA: Polisi Dalami Motif Pencurian Mobil Dinas Brimob di Papua

Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriadi mengatakan, belum menerima laporan adanya kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya.

"Belum ada laporan kehilangan," kata Deden kepada awak media, Selasa (28/5/2024).