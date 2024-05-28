Seorang Pemuda Penuh Luka Tusuk Gegerkan Warga Soreang

Seorang pemuda ditemukan penuh luka tusuk di depan ruko kosong, Soreang (Foto: Tangkapan Layar/iNews)

BANDUNG - Warga Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/5/2024) sore, digegerkan oleh seorang pria yang ditemukan dengan penuh luka tusuk di depan ruko kosong.

Kobran sempat dilarikan ke Rumah Sakit Otista Soreang, namun nyawanya tak tertolong. Petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan guna mengungkap pelaku pembunuhan tersebut.

Diketahui korban berinisial AK (18) ditemukan berlumuran darah dengan penuh luka tusuk di badan oleh warga sekitar.

Peristiwa penusukan sendiri terjadi pada pukul 16:30 WIB, informasi sementara korban berada di TKP karena tengah menunggu seseorang.

Korban kemudian dibawa menggunakan sepeda motor oleh warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit.

"Namun karena pendarahan yang sangat serius akibat tusukan benda tajam, korban meninggal dunia dan dibawa menuju Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Kota Bandung, guna dilakukan autopsi," ujar Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufiq.