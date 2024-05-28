Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seorang Pemuda Penuh Luka Tusuk Gegerkan Warga Soreang

Yuan Pangestu , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:35 WIB
Seorang Pemuda Penuh Luka Tusuk Gegerkan Warga Soreang
Seorang pemuda ditemukan penuh luka tusuk di depan ruko kosong, Soreang (Foto: Tangkapan Layar/iNews)
A
A
A

BANDUNG - Warga Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/5/2024) sore, digegerkan oleh seorang pria yang ditemukan dengan penuh luka tusuk di depan ruko kosong.

Kobran sempat dilarikan ke Rumah Sakit Otista Soreang, namun nyawanya tak tertolong. Petugas kepolisian langsung melakukan pengembangan guna mengungkap pelaku pembunuhan tersebut.

Diketahui korban berinisial AK (18) ditemukan berlumuran darah dengan penuh luka tusuk di badan oleh warga sekitar.

Peristiwa penusukan sendiri terjadi pada pukul 16:30 WIB, informasi sementara korban berada di TKP karena tengah menunggu seseorang.

Korban kemudian dibawa menggunakan sepeda motor oleh warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit.

"Namun karena pendarahan yang sangat serius akibat tusukan benda tajam, korban meninggal dunia dan dibawa menuju Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Kota Bandung, guna dilakukan autopsi," ujar Kapolsek Soreang, Kompol Ivan Taufiq.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/338/3060969/penusukan-WZar_large.jpg
Serobot Antrean BBM, Sopir Truk Ditusuk Dua OTK di Rest Area Tol Pinang Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/338/3058675/ilustrasi_penusukan-5eou_large.jpg
Suami yang Tusuk Istri di Kebagusan Sempat Diamuk Massa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/338/3051522/illustrasi_penganiayaan-LEb7_large.jpg
Lagi Jualan di Medsos, Istri Dianiaya Suami hingga Ditusuk Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/18/3041421/penusukan-MCWv_large.jpg
Penusukan Massal di Inggris Tewaskan 2 Anak, 9 Lainnya Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039177/illustrasi_penusukan-B98p_large.jpg
Gegara Cekcok, Pria di Barito Tega Tusuk Wanita Kenalannya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/525/3023015/mabuk-miras-dua-remaja-di-bandung-tusuk-ketua-rw-pFyUGvqEIq.jpg
Mabuk Miras, Dua Remaja di Bandung Tusuk Ketua RW
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement