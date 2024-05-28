Wahana Pasar Malam Roboh, Polres Way Kanan Amankan Barang Bukti

Wahana pasar malam di Way Kanan roboh, polisi lakukan olah TKP (Foto: MPI/Yuswantoro)

WAY KANAN - Satreskrim Polres Way Kanan Polda Lampung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa robohnya wahana permainan untang-anting pasar malam di Lapangan Sriwijaya Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Selasa (28/5/2024).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo menuturkan saat ini Unit Indonesia Automatic Finger Print Indentification System (INAFIS) Satreskrim Polres Way Kanan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan langsung menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wahana permainan untang-anting pasar malam di Baradatu.

Dari hasil olah TKP, ditemukan 12 buah patahan baut kecil yang berkarat, 1 buah baut panjang, penutup rumah petrik dalam keadaan berhamburan, bercak darah pada tiang kursi wahana, besi prapatan sebanyak 2 lepas dari tempat dudukannya.

Ditemukan juga kondisi wahana dalam keadaan roboh dan 1 buah batang besi akar dalam keadaan patah. Lebih lanjut kegiatan ini guna mengetahui penyebab ambruknya wahana untang-anting.

Atas kejadian itu satu orang ibu rumah tangga atau IRT, warga Kampung Banjar Negara, Baradatu, Way Kanan, mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit Handayani Lampung Utara.

Saat ditanyakan untuk penyebab ambruknya wahana untang-anting pasar malam, dugaan sementara disebabkan adanya baut penyangga bagian bawah sebanyak 4 buah patah.