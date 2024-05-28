Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wahana Pasar Malam Roboh, Polres Way Kanan Amankan Barang Bukti

Yuswantoro , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:13 WIB
Wahana Pasar Malam Roboh, Polres Way Kanan Amankan Barang Bukti
Wahana pasar malam di Way Kanan roboh, polisi lakukan olah TKP (Foto: MPI/Yuswantoro)
A
A
A

WAY KANAN - Satreskrim Polres Way Kanan Polda Lampung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa robohnya wahana permainan untang-anting pasar malam di Lapangan Sriwijaya Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Selasa (28/5/2024).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo menuturkan saat ini Unit Indonesia Automatic Finger Print Indentification System (INAFIS) Satreskrim Polres Way Kanan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan langsung menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wahana permainan untang-anting pasar malam di Baradatu.

Dari hasil olah TKP, ditemukan 12 buah patahan baut kecil yang berkarat, 1 buah baut panjang, penutup rumah petrik dalam keadaan berhamburan, bercak darah pada tiang kursi wahana, besi prapatan sebanyak 2 lepas dari tempat dudukannya.

Ditemukan juga kondisi wahana dalam keadaan roboh dan 1 buah batang besi akar dalam keadaan patah. Lebih lanjut kegiatan ini guna mengetahui penyebab ambruknya wahana untang-anting.

Atas kejadian itu satu orang ibu rumah tangga atau IRT, warga Kampung Banjar Negara, Baradatu, Way Kanan, mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit Handayani Lampung Utara.

Saat ditanyakan untuk penyebab ambruknya wahana untang-anting pasar malam, dugaan sementara disebabkan adanya baut penyangga bagian bawah sebanyak 4 buah patah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement