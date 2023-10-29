Bocah Tewas Kesetrum saat Bermain, Warga Bakar Pasar Malam di Serang

BANTEN - Rekaman video amatir milik salah seorang warga memperlihatkan puluhan orang berdiri di sebuah wahana bermain, menyaksikan kobaran api yang membakar sejumlah wahana bermain di sebuah pasar malam yang berlokasi di Desa Kadu Beurem, Pabuaran, Kabupaten Serang.

Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh wahana bermain yang berada di lokasi kejadian. Para pedagang berjibaku menyelamatkan barang jualan mereka dari kobaran api yang kian membesar.

BACA JUGA:

Peristiwa kebakaran ini diduga dilakukan oleh sejumlah warga yang kesal, lantaran mendapati salah satu anggota keluarga mereka yang berusia 11 tahun tewas akibat tersengat listrik saat bermain di wahana pasar malam tersebut. Pihak keluarga korban sempat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola wahana, namun pihak pengelola terus berkelit dan memancing emosi warga//

Kapolsek Pabuaran AKP Ugun Taryana mengatakan, guna memastikan hal tersebut, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar lokasi wahana yang terbakar.

BACA JUGA:

Seorang Pria Tewas di Atas Papan Reklame, Diduga Kesetrum

“Sudah diminta keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi saat peristiwa kebakaran terjadi,” ucap AKP Ugun, Minggu (29/10/2023).

(Qur'anul Hidayat)