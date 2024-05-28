Advertisement
HOME NEWS JABAR

Survei Indikator Pilkada Majalengka: Sekda Eman Suherman Ungguli Karna Sobahi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |22:44 WIB
Survei Indikator Pilkada Majalengka: Sekda Eman Suherman Ungguli Karna Sobahi
A
A
A

MAJALENGKA - Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru untuk Pilkada Mjalengka 2024. Hasilnya, Sekretaris Daerah Majalengka Eman berada di peringkat teratas calon bupati Majalengka.

Eman berhasil mengungguli petahana sekaligus Bupati Majalengka aktif, Karna Sobahi. Dari survei periode 21-30 April 2024 tersebut, Eman berhasil menjadi calon bupati paling potensial untuk Majalengka.

Dari ke-32 nama yang dirilis Indikator, Eman menempati peringkat pertama dengan perolehan 32 persen, diikuti Karna Sobahi dengan 29 persen, Pepep S. Hidayat 3,2 persen, Deni Cagur 2,7 persen dan Dedi Supandi 2,2 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman merupakan sosok yang dinilai layak untuk menjadi bupati selanjutnya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kami 100 persen betul-betul mendukung Eman Suherman menjadi kandidat calon bupati Majalengka. Kami siap menyukseskannya,” kata Ketua Ikatan Mantan Kuwu (Imanku), Ajid dikutip Selasa (28/05/2024).

Ajid melanjutkan, Eman adalah sosok sederhana dan merakyat yang pantas untuk Majalengka yang lebih baik. Kesederhanaan Eman tergambar kala kerap bertemu dengan masyarakat di berbagai tempat seperti warung, di pinggir jalan hingga kedai kopi.

Halaman:
1 2
      
