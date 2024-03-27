Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kejati Jabar Tahan Anak Eks Bupati Majalengka Irfan Nur Alam

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |03:28 WIB
Kejati Jabar Tahan Anak Eks Bupati Majalengka Irfan Nur Alam
Kejati Jabar tahan anak Bupati Majalengka
A
A
A

BANDUNG - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Irfan Nur Alam (INA) resmi ditahan di Rutan Kelas I Bandung usai menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jawa Barat, Selasa 26 Maret 2024.

Anak mantan Bupati Majalengka, Karna Sobahi ini resmi ditahan berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi revitalisasi Pasar Sindang Kasih, saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi di Setkab Majalengka.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar, Syarief Sulaeman Nahdi.

"Melakukan upaya paksa penahanan terhadap salah satu tersangka yaitu atas inisial INA. Saat ini yang bersangkutan kita lakukan upaya paksa selama 20 hari ke depan di Rutan klas 1 Bandung," ujar Syarief.

Syarief memastikan INA kini sudah ditahan dan berstatus tersangka."Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum INA, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DPP PDIP menilai, INA tidak ada kaitannya dalam kasus ini.

"Pertama, saudara Irfan Nur Alam ini tidak bersalah. Kedua, saudara Irfan Nur Alam tidak pernah menerima uang sepeser apapun dalam proyek Pasar Cigasong. Tidak ada bukti yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka," tegas Roy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/09/525/1563292/kadisdik-jabar-dijebloskan-ke-penjara-di-hari-antikorupsi-internasional-j6NJ6QOcbm.jpg
Kadisdik Jabar Dijebloskan ke Penjara di Hari Antikorupsi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/01/525/1478853/korupsi-ratusan-juta-tiga-pegawai-koperasi-ditangkap-GKUfM2GQuC.jpg
Korupsi Ratusan Juta, Tiga Pegawai Koperasi Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/12/525/1266108/bebas-mantan-wali-kota-cilegon-hadiahkan-lapas-serang-ambulance-XZkVXyElAI.gif
Bebas, Mantan Wali Kota Cilegon Hadiahkan Lapas Serang Ambulance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/01/525/1158444/unjuk-rasa-sidang-mantan-bupati-indramayu-ricuh-E1zgs8qTbw.jpg
Unjuk Rasa Sidang Mantan Bupati Indramayu Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/01/525/1158337/divonis-bebas-yance-sujud-dihadapan-majelis-hakim-hkiEYvj9IN.jpg
Divonis Bebas, Yance Sujud Syukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/26/527/1044571/zvE9HtuDmk.jpg
Kejari Geledah Enam Ruang Rektorat IAIN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement