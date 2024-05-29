Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Reaksi Bobby Nasution soal Kemungkinan Lawan Ahok di Pilgub Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |05:16 WIB
Reaksi Bobby Nasution soal Kemungkinan Lawan Ahok di Pilgub Sumut
Bobby Nasution (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewacanakan mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024. Wacana tersebut menuai reaksi Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diketahui bakal maju di Pilgub Sumut jika mendapat dukungan. Bobby pun menyambut baik wacana Ahok maju di Pilgub Sumut.

Baginya, yang terpenting adalah komitmen untuk kemajuan Sumut dari calon manapun. “Ya enggak apa-apa, bagus. Untuk memajukan Sumut, siapa pun yang dicalonkan silakan," ujar Bobby.

Bobby menekankan, Pilgub Sumut 2024 bukanlah ajang persaingan, melainkan pencarian pemimpin dengan gagasan, visi, dan misi yang jelas untuk masyarakat. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah figur yang mampu membawa Sumut menuju masa depan yang lebih baik, tanpa fokus pada persaingan politik semata.

"Saya selalu menyampaikan, kita bukan cari siapa lawan siapa. Tapi mencari siapa yang paling layak," ujarnya.

Nama Ahok muncul setelah disinggung Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta. Rapidin menyoroti dinamika politik di Sumut yang memperhitungkan kehadiran Ahok, terutama dengan adanya Bobby Nasution dari Partai Gerindra.

Selain Ahok dan Bobby, Pilgub Sumut 2024 juga akan diwarnai oleh dua petahana, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, yang saat ini sedang mencari dukungan dari berbagai partai politik di DPRD Sumatera Utara. Dengan begitu, Pilgub Sumut 2024 diharapkan menjadi panggung kompetisi yang menarik dengan beragam calon kuat.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement