Reaksi Bobby Nasution soal Kemungkinan Lawan Ahok di Pilgub Sumut

MEDAN - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewacanakan mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024. Wacana tersebut menuai reaksi Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu diketahui bakal maju di Pilgub Sumut jika mendapat dukungan. Bobby pun menyambut baik wacana Ahok maju di Pilgub Sumut.

Baginya, yang terpenting adalah komitmen untuk kemajuan Sumut dari calon manapun. “Ya enggak apa-apa, bagus. Untuk memajukan Sumut, siapa pun yang dicalonkan silakan," ujar Bobby.

Bobby menekankan, Pilgub Sumut 2024 bukanlah ajang persaingan, melainkan pencarian pemimpin dengan gagasan, visi, dan misi yang jelas untuk masyarakat. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah figur yang mampu membawa Sumut menuju masa depan yang lebih baik, tanpa fokus pada persaingan politik semata.

"Saya selalu menyampaikan, kita bukan cari siapa lawan siapa. Tapi mencari siapa yang paling layak," ujarnya.

Nama Ahok muncul setelah disinggung Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta. Rapidin menyoroti dinamika politik di Sumut yang memperhitungkan kehadiran Ahok, terutama dengan adanya Bobby Nasution dari Partai Gerindra.

Selain Ahok dan Bobby, Pilgub Sumut 2024 juga akan diwarnai oleh dua petahana, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, yang saat ini sedang mencari dukungan dari berbagai partai politik di DPRD Sumatera Utara. Dengan begitu, Pilgub Sumut 2024 diharapkan menjadi panggung kompetisi yang menarik dengan beragam calon kuat.

