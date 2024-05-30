Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan Dubes AS Dikecam Setelah Tulis 'Habisi Mereka' Di Peluru Artileri Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |09:17 WIB
Mantan Dubes AS Dikecam Setelah Tulis 'Habisi Mereka' Di Peluru Artileri Israel
Mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley menandatangani peluru artileri Israel dengan kata Habisi Mereka dalam kunjungannya ke Israe. (Foto: X)
WASHINGTON - Mantan calon presiden dari Partai Republik yang juga eks Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley menulis "Habisi Mereka!" pada peluru artileri Israel selama kunjungannya baru-baru ini ke Israel, di tengah serangan yang sedang berlangsung di Gaza yang telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas dalam delapan bulan terakhir.

Foto Haley yang sedang berjongkok di depan palet kerang, sambil menulis dengan spidol, dibagikan di media sosial oleh Danny Danon, seorang politisi Israel dan mantan duta besar untuk PBB. Gambar kedua yang dibagikannya menunjukkan pesan yang ditandatangani Haley: “Finish Them - America HEART Israel, Always”, yang berarti "Habisi mereka – Amerika HATI Israel, Selalu.

Danon menemani Haley, mantan duta besar AS untuk PBB ketika Donald Trump menjadi presiden, dalam kunjungan akhir pekan lalu.

Haley dengan cepat dikritik atas pesannya oleh kelompok hak asasi manusia.

"Konflik bukan tempat untuk aksi. Konflik mempunyai aturan. Warga sipil harus dilindungi," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan pada Rabu, (29/5/2024) ketika bereaksi terhadap tindakan Haley.

Serangan Israel yang telah berlangsung selama tiga minggu di Rafah Gaza telah memicu kemarahan dari para pemimpin global setelah serangan udara pada Minggu, (26/5/2024) menewaskan setidaknya 45 orang ketika kobaran api terjadi di sebuah kamp tenda di distrik barat.

