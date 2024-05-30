Mandi di Sungai, 5 Bocah di Dharmasraya Sumbar Meninggal Usai Tenggelam

Tim SAR mengevakuasi 5 bocah yang tewas usai tenggelam di sungai (Foto: Polsek Sungai Rumbai)

DHARMASRAYA - Sebanyak lima bocah perempuan dan laki-laki hanyut dan tenggelam di Sungai Batang Asam, Jorong Koto Tuo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Kelima korban ditemukan radius satu sampai dua kilometer dari lokasi mereka mandi.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Bagus Ikhwan melalui Kapolsek Sungai Rumbai AKP Suyanto mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Rabu 29 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB, di mana orangtua korban, atas nama Elina Areva pergi ke SDN 01 Asam Jujuhan untuk mengantar nasi anak-anaknya, karena pada saat itu ada acara perpisahan murid kelas VI.

“Namun, anaknya tidak ada di sekolah. Selanjutnya orangtua korban langsung melakukan pencarian dan sekira pukul 13.00 WIB, orangtua korban menemukan tumpukan baju seragam sekolah di pinggir Sungai Batang Asam namun anak-anaknya tidak ada,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (30/5/2024).

Akibat kejadian tersebut, orangtua korban memberitahukannya ke pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk dilakukan pencarian, setelah dilakukan pencarian oleh masyarakat dan tim gabungan di Sungai Batang Asam sekira pukul 14.00 WIB ditemukan 4 orang korban.

“Empat korban itu Fitri Ani Waruwu (12), Juviri Waruwu, Maria Elsa Jelita Buulolo (8) dan Elisabeth Murni Buulolo (10). Mereka ditemukan dalam keadaan kaku dan meninggal dunia dan langsung dibawa ke Puskesmas Sungai Limau,” katanya.