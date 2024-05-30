Bocah Berusia 2,5 Tahun Tenggelam di Kolam Ikan Tetangganya

Kolam ikan tempat tenggelamnya bocah 2,5 tahun hingga meninggal (Foto: MPI/Alvin A)

OKU - Seorang anak perempuan yang berusia 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun yang tinggal di Desa Tanjung Makmur, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), ditemukan tenggelam di kolam ikan tetangganya, hingga dinyatakan meninggal dunia, Kamis (30/5/2024).

Insiden tragis itu terjadi di kolam ikan milik Raji yang letaknya tak jauh dari rumah korban. Diketahui, kolam tersebut berukuran 2 meter x 2,5 meter dengan kedalaman sekira 50 cm.

Menurut keterangan saksi di lokasi kepada pihak kepolisian, anak mungil yang menjadi korban saat itu sedang bermain di sekitar kolam ikan bersama kedua kakaknya, Fika dan Torik.

Ketika asyik bermain, tiba-tiba Torik berteriak memanggil ibunya, Feri Handayani, dan mengatakan bahwa adiknya tenggelam.

“Mendengar teriakan tersebut, para saksi segera mendatangi tempat kejadian dan berusaha menolong korban,” ujar Kasi Humas Polres OKU, IPTU Ibnu Holdon.

Korban kemudian dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Namun, setibanya di tempat tenaga kesehatan, korban dinyatakan meninggal dunia.

“Insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan ketat terhadap anak-anak, terutama di sekitar area yang berpotensi berbahaya seperti kolam ikan,” ujarnya.

(Widi Agustian)