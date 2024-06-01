Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Tiga Prasasti Penting Peninggalan Prabu Jayabaya Raja Kediri Termasyur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:02 WIB
Mengenal Tiga Prasasti Penting Peninggalan Prabu Jayabaya Raja Kediri Termasyur
Prabu Jayabaya. (Foto: Ist/Wikipedia)
RAJA Kerajaan Kediri, Prabu Jayabaya menyatukan dua kerajaan yang dulunya dibagi dua oleh Airlangga. Jayabaya memutuskan menyerang Janggala dan menyatukan dua wilayah yang dibagi oleh Mpu Bharada.

Raja yang naik tahta pada 1135 jadi raja termasyhur di Kerajaan Kediri. Usai menyatukan kedua kerajaan, Prabu Jayabaya akhirnya memerintahkan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh untuk menggubah Kakawin Bharatayudha. Karya sastra yang mengisahkan tentang kejayaan Pandawa terhadap Kurawa dalam Perang Bharatayuda.

 BACA JUGA:

Karya itu diubah untuk melukiskan kejayaan Kediri atas Janggala dalam perang saudara atau trah Airlangga. Sri Wintala Achmad dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa", perubahan itu sebagai politis dari Prabu Jayabaya untuk memutarbalikkan fakta.

Di mana Prabu Jayabaya yang merebut wilayah Janggala dilambangkan sebagai Yudistira (raja Amarta yang berjiwa mulia). Sementara raja Janggala dilambangkan sebagai Doryudana atau raja Hastina yang berwatak jahat.

Jayabaya juga memiliki kesadaran dalam menggoreskan catatan sejarahnya. Ia pun mengeluarkan tiga prasasti penting yang menjadi warisan Jayabaya, ketiganya yakni Prasasti Hantang atau Prasasti Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Jepun.

 BACA JUGA:

Di Prasasti Hantang yang berangka tahun 1135 Masehi, ditemukan di Ngantang, Kabupaten Malang. Karena ditemukan di Desa Ngantang, maka prasasti ini dinamakan Prasasti Ngantang. Prasasti ini dituliskan dengan huruf kuadrat besar dan berbunyi Panjalu Jayati tersebut memperingati pemberian anugerah Prabu Jayabaya pada penduduk Desa Hantang.

Isi prasasti ini sendiri memperlihatkan kebaktiannya terhadap raja dengan bukti menyerahkan cancu tan pamusu dan cancu ragadaha. Selain itu, mereka tetap setia kepada raja sewaktu terjadi perang saudara. Di prasasti ini juga berisikan perincian anugerah yang pernah diterima oleh penduduk Hantang sewilayahnya dari yang telah dicandikan di Gajapada dan Nagapuspa.

Halaman:
1 2
      
