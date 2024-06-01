Mantan Buruh, Ketua DPRD Didukung untuk Maju di Pilgub Banten

LEBAK - Ketua DPRD Banten Andra Soni yang dikabarkan ditugaskan partai Gerindra untuk maju menjadi calon Gubernur Banten periode 2024-2029. Kali ini, Andra Soni mendapatkan dukungan dari buruh pavling block. Menurut para buruh, mereka terwakili dan bangga terhadap perjalanan hidup seorang Andra Soni yang ternyata dulunya pernah merasakan menjadi buruh.

Hal itu diungkapkan oleh seorang buruh, Fernando di diskusi tentang 'Bagaimana Sosok Andra Soni sebagai Gubernur Banten 2024-2029'.

"Perjalan hidup Bang Andra Soni cukup menarik dibeberapa media yang belakangan ini muncul di media sosial. Tentu pencalonan dia wajib kita dukung untuk menjadi Gubernur Banten. Seandainya dia terpilih dan menang tentu kita sebagai buruh mempunyai kebanggan serta motivasi kelak untuk anak-anak kami," kata Fernando dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Selain jadi motivasi untuk keluarga, Andra Soni juga disebut sangat fokus memperjuangkan persoalan kesehatan untuk masyarakat dan pendidikan bagi anak yang berprestasi. Kata Fernando, tentu ini menjadi harapan besar bagi kita semua.

"Tiga peristiwa yang sering kali keluarga dari para pekerja alami saat ini yaitu pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Dari banyaknya berita di media, Bang Andra Soni selalu berbicara itu dan akan menjadi focusnya," sambungnya.

Sementara itu, Koordinator Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten, Moh Jumri sangat senang dan berterima kasih kepada para buruh bongkar muat pavling block yang telah bersedia mendukung Andra Soni menjadi Gubernur Banten. Kata Jumri, apa yang menjadi pembahasan dan masukan pekerja bongkar muat tersebut, akan dia sampaikan kepada Andra Soni agar bisa dirasakan saat menang di Pilgub nanti.