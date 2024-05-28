Anak Muda di Serang Dorong Ketua DPRD Maju di Pilgub Banten 2024

SERANG – Milenial Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Kabupaten Serang, masif mendeklarasikan Andra Soni Calon Gubernur Banten. Deklarasi tersebut dilakukan di Kampung Pelabuhan Bulan, Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu.

Sejumlah generasi milenial dan Gen Z sangat optimis dengan dicalonkannya Ketua DPRD Provinsi Banten itu, sebagai Gubernur Banten periode 2024-2029. Berbagai kebijakan yang dia lakukan bisa memfasilitasi kegiatan ekonomi di pedesaan dan kebijakannya berpihak kepada masyarakat yang ada di Desa.

"Pak Andra Soni mengeluarkan pendapatnya bagaimana ke depan, dia bisa membangun ekonomi di desa. Seandainya beliau terpilih nanti, bisa memfasilitasi masyarakat melalui bantuan-bantuan peralatan pertanian, perikanan, peternakan, dan akses permodalan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan yang lebih produkuktif dan bernilai tambah," kata Bendahara Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten, Gus Iwan dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Kata Iwan, Andra Soni berhasil memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Tentu, desa di seluruh provinsi Banten tersebut akan lebih produktif dan memiliki nilai tambahan untuk mereka.

"Saya sangat optimis jika Pak Andra Soni terpilih menjadi Gubernur Banten, beliau bisa fokus membangun Banten maju dengan berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat Desa. Seperti adanya bantuan dari pemerintah, baik bantuan alat pertanian, mempermudah akses petani dan masyarakat desa mendapatkan fasiliats kredit untuk modal usaha, dan diberikan bimbingan teknis cara bertani, beternak dan usaha perikanan," bebernya.

Sementara itu, Dewan Pengarah Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabwowo Provinsi Banten, Yusuf Reza Soleman membenarkan, saat ini sektor peningkatan ekonomi di desa dan pendidikan yang menjadi fokus beliau ketika terpilih menjadi Gubernur Banten nanti. Kata Yures, ketika pedesaan yang ada di Banten menjadi maju tentu akan menambah pendapatan mereka.

"Pak Andra sedang fokus untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan wilayah Banten. Kita mendukung itu dan harus mengawalnya, bagaimana masyarakat di desa bisa bangga dan membangun desanya sendiri lewat berbagai kebijakan yang dia lakukan," tutur Yures.