HOME NEWS NUSANTARA

Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Program Sekolah Swasta Gratis di Banten?

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |18:49 WIB
Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Program Sekolah Swasta Gratis di Banten?
Gubernur Banten terpilih, Andra Soni (Felldy: Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Banten terpilih, Andra Soni memastikan salah satu program andalannya yakni sekolah gratis yang menjadi janji kampanye kepada warga Banten, akan tetap dilaksanakan pada 2025 ini. Meski, ada kebijakan efisiensi anggaran.

Hal ini diungkapkan Andra usai melaksanakan pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

"Insya Allah beberapa program kami yang kami canangkan dalam visi misi waktu kami kampanye itu bisa dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan sekolah gratis. Ya, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di Provinsi Banten yang swasta sesuai dengan program yang kami buat," kata Andra.

Andra menyampaikan, kepastian ini setelah dirinya membangun komunikasi dengan Pj Gubernur Banten dan juga pimpinan DPRD. Komunikasi itu dibangun setelah keluarnya instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran.

"Dan sekolah-sekolah yang bersedia untuk bekerja sama, insya Allah kami akan melaksanakannya di tahun ajaran baru tahun 2025," ujarnya.

Tak hanya itu, kata dia, program andalan lainnya yakni Bang Andra atau Bangun Jalan Desa Sejahtera juga tetap akan dilaksanakan di awal-awal kepemimpinannya nanti.

"Ini sesuai dengan Asta Cita karena memulai membangun dari desa atau memulai bangun dari bawah," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
