Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa, Lebih dari 170 Kades di Bojonegoro Kembalikan Uang Cashback

Dedi Mahdi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |10:10 WIB
Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa, Lebih dari 170 Kades di Bojonegoro Kembalikan Uang Cashback
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOJONEGORO - Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan mobil siaga desa.

Kepala Kejari Bojonegoro, Muji Martopo mengatakan, jika sampai saat ini pihaknya telah memeriksa lebih dari 170 kepala desa.

Tidak hanya diperiksa sebagai saksi, para kades tersebut juga telah mengembalikan uang cashback dari pembelian mobil siaga desa yang diterimanya.

"Terahir total pengembakian uang cashback hampir Rp 2,1 miliar," terangnya, saat memberikan keterangan di kantornya, Sabtu (1/6/2024).

Menurut Kajari, setelah empat bulan paska-dinaikanya kasus ini ke tahap penyidikan, ratusan saksi telah diperiksa, serta melihat total pengembakian uang cashback itu dianggap suatu hal yang bagus.

"Kami berharap agar para kades bisa membantu agar kasus ini bisa lebih terang," tambahnya.

Selain para kades, penyidik sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah pejabat teras Pemkab Bojonegoro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146069//mobil_dinas-3Twd_large.jpg
Anggaran Mobil Dinas Pejabat Eselon 1 Nyaris Rp1 Miliar, Istana: Itu Standar Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144051//mobil_dinas-pU8b_large.jpg
Anggaran Mobil Dinas Pejabat Naik Jadi Rp931 Juta, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/455/3130634//komeng-N5lo_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Komeng, Anggota DPD yang Ngaku Tak Dapat Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/320/3129127//presiden_prabowo-egib_large.jpg
Sedih Banyak Menteri Belum Dapat Mobil Dinas, Prabowo: Mereka Kerja Bakti 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/52/3122127//mudik-wpjD_large.jpg
Mudik Pakai Mobil Dinas, Siap-Siap Sanksi Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/626/3121156//pelat_mobil-phbE_large.jpg
Mobil Mensos Diduga Gunakan Pelat Nomor Kedaluwarsa Saat Kunjungan ke Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement