Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Remaja Cantik Susupkan Sabu ke Rutan Tarutung, Begini Tampangnya

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |18:30 WIB
Remaja Cantik Susupkan Sabu ke Rutan Tarutung, Begini Tampangnya
Remaja susupkan sabu di Rutan Tarutung (Foto: dok polisi)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Remaja perempuan cantik berinisial PL (18), warga Aeksiansimun, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, ditangkap saat mencoba menyusupkan sabu oleh penjaga pintu Rutan Tarutung Taput.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak SIK melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, aksi pelaku menyusupkan sabu ke Rutan Tarutung pada Jumat 31 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 WIB.

Walpon Baringbing menjelaskan bahwa pelaku saat itu berpura-pura bertamu dan mengantar nasi bungkus untuk salah seorang napi binaan berinisial DH (30).

"PL menyelipkan sabu di dalam nasi bungkus. Saat masuk ke Rutan, penjaga pintu Rutan curiga dan memeriksa bungkusan nasi. Ternyata, dalam nasi bungkus itu sudah ada disisipkan sabu," ujarnya, Sabtu (1/6/2024).

Setelah diperiksa, tersangka mengakui disuruh oleh DH salah seorang napi binaan Rutan untuk menyelipkan Narkoba sabu dengan modus berpura-pura bertamu dengan membawa nasi bungkus.

Kemudian, DH turut diamankan Satnarkoba Polres Taput guna menjalani pemeriksaan. Pengembangan yang dilakukan terhadap tersangka PL dan DH, PL mengakui bahwa Narkoba itu diterima dari laki-laki berinisial IH (30) warga Jalan Sehati, Desa Tegal Rejo,nKecamatan Medan Perjuangan, Kodya Medan. Atau sebelumnya DH dan IH sudah berkomunikasi melalui telepone.

"Tim Opsnal Narkoba langsung mengejar IH. Saat itu IH masih berkeliaran di sekitaran Tarutung dan hari itu juga berhasil diringkus. Setelah IH diperiksa, berkembang lagi keterangan yang diperoleh penyidik, yaitu IH membeli narkoba itu dari rekannya berinisial IJ. Setelah IJ dikejar, IJ sudah sempat melarikan diri," kata Walpon Baringbing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement