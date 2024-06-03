Pilkada Cilegon, Elektabilitas Helldy Agustian Melambung dalam Survei

JAKARTA - Sejumlah nama sebagai bakal calon wali kota dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cilegon bermunculan. Ada sederet nama yang terbilang potensial dalam Pilkada serentak yang digelar pada 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), Togu Lubis, hasil pemetaan data dari media online, media sosial, dan observasi di berbagai tempat di Cilegon menunjukkan beberapa nama yang akan meramaikan bursa calon Wali kota Cilegon 2024.

"Di antaranya ada nama Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Anggota DPRD Banten Dede Rohana Putra, juga Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta yang juga bakal maju untuk menjadi nomor satu di Cilegon," ujar Togu Lubis dalam keteranganya, Senin (3/6/2024).

Beberapa tokoh dari Partai Golkar Cilegon juga mulai mencuat sebagai calon potensial. Mereka termasuk Ketua DPD Golkar Cilegon Ratu Ati Marliati, Sekretaris DPD Golkar Cilegon dan Ketua Anggota DPRD Cilegon Isro Mi’raj, serta Caleg DPRD Kota Terpilih dari Partai Golkar Robinsar dan Ketua DPD PAN Cilegon Alawi Mahmud.

LKPI melakukan penelitian dan survei untuk mengukur preferensi masyarakat Kota Cilegon terhadap para calon tersebut dalam Pilwalkot yang dijadwalkan pada November 2024.

Dari survei yang dilakukan terhadap petahana, Helldy Agustian ditemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian mencapai 88,3 persen.

Sangat puas sebanyak 36,1 persen, cukup puas 52,2 persen, sisanya 11,7 persen kurang puas dan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Dalam beberapa sektor seperti program pendidikan, infratruktur, kesehatan dan pengentasan pengangguran di kota Cilegon , hasil survei mendapati bahwa dalam program pendidikan sebanyak 81,3 persen publik Cilegon sangat puas dan puas," katanya.

Sedangkan survei 10 janji kampanye wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilwakot lalu, 80,7 persen responden menilai mampu melaksanakan janji kampanye yang disampaikan dalam Pilwakot Cilegon 2020.