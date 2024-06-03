Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gadis ABG Sumenep Diperkosa 4 Remaja, 3 Pelaku Ditangkap 1 Buron

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |15:04 WIB
Gadis ABG Sumenep Diperkosa 4 Remaja, 3 Pelaku Ditangkap 1 Buron
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
SUMENEP - Polsek Kangean Madura, Jawa Timur bergerak cepat menangkap tiga terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, Sabtu (1/6/2024). Sementara satu orang pelaku lainnya masih diburu.

Kronologi kejadian pada Jumat 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, korban sebut saja inisial Bunga (14) diperkosa di belakang sebuah gubuk area persawahan Dusun Barat Dhalem, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, terduga pelaku berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pada hari Sabtu 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB.

