HOME NEWS JABAR

3 Bocah Cianjur Terseret Arus Sungai Cisalak, Dua Selamat Satu Hilang

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |21:10 WIB
3 Bocah Cianjur Terseret Arus Sungai Cisalak, Dua Selamat Satu Hilang
TKP bocah terseret arus sungai. (Foto: Ist/Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Tiga orang bocah terseret arus Sungai Cisalak di Kampung Cukang Binong, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Senin (3/6/2024). Dua di antaranya berhasil diselamatkan, namun satu korban hilang.

Kapolsek Cibeber Kompol Aca Nana Suryadi mengatakan, tiga orang anak tersebut hendak pulang usai sekolah agama. Namun pada saat melewati jembatan kecil yang biasa dilalui, ketiganya terpeleset lalu jatuh hingga terbawa arus.

"Saat melintasi jembatan tersebut, nahas ketiga terpeleset dan langsung jatuh ke sungai yang tengah meluap usai diguyur hujan deras," tuturnya, Senin (3/6/2024).

Korban yang berhasil diselamatkan olehw warga yaitu Deran (8) dan Maura (8). Sedangkan Nizar Zafran Muntaas (5) dilaporkan hilang.

"Kami sudah melaporkan kejadian satu anak hilang tersebut ke dinas dan intansi, seperti BPBD, SAR serta pihak terkait lainya untuk melakukan upaya pencarian korban," terangnya.

Hingga saat ini sejumlah personel dari SAR Bandung, BPBD dan petugas gabungan lainnya tengah dalam proses pencarian.

