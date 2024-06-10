Selamatkan Satwa-satwa di Indonesia,UNNES Anugerahi Upakarti Reksa Mrga-taru untuk Jansen Manansang

SEMARANG- Universitas Negeri Semarang (UNNES) menganugerahi Upakarti Reksa Mrga-taru kepada Founder Taman Safari Indonesia, Jansen Manansang. Penghargaan dan penghormatan tertinggi untuk penyelamat satwa dan tanaman di Indonesia ini diberikan di acara UNNES Conservation Award 2024 bertepatan dengan puncak peringatan Dies Natalis UNNES ke-59 yang dilaksanakan di Auditorium Prof. Wuryanto, Kampus Unnes, Semarang, Sabtu (8/6/2024).

UNNES menilai sepak terjang dan jerih payah Jansen Manansang dalam misi-misi penyelamatan satwa dan flora telah terbukti nyata dengan konsistensi dan eksistensi Taman Safari Indonesia selama kurang lebih 40 tahun terakhir. Jansen Manansang selama ini juga dikenal sebagai tokoh nasional di bidang konservasi.

UNNES juga menilai keberhasilan Taman Safari Indonesia sebagai Lembaga konservasi satwa dan flora terbesar di Indonesia tak lepas dari jerih payah Jansen Manansang mengelola dan menjaga hubungan baik dengan jejaring konservasi di dunia Internasional.

UNNES juga menilai Jansen Manansang menjadi tokoh penting dalam keberhasilan PT Taman Safari Indonesia dan Yayasan Badak Indonesia (YABI). Melalui perannya di Taman Safari Indonesia, Jansen telah menginisiasi berbagai kegiatan konservasi, termasuk pendirian rumah sakit dan klinik untuk spesies langka seperti gajah sumatera.

Ia juga mendirikan Yayasan Badak Indonesia (YABI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, memprakarsai program konservasi intensif untuk badak sumatera, termasuk keberhasilan repatriasi tiga badak sumatera jantan dari Amerika Serikat untuk dijadikan pasangan badak betina di Indonesia, sehingga menghasilkan keturunan pertama badak betina dalam 30 tahun.