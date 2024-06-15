Beri Bantuan Sembako, Pemkab Barito Utara Hadir untuk Masyarakat Terdampak Banjir

Pemkab Barito Utara menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Montallat, Barito Utara. (Foto: dok Pemkab Barito Utara)

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan kepada warga yang terdampak banjir di berbagai kecamatan di wilayah tersebut.

Barito Utara kembali melaksanakan aksi nyata dengan meninjau langsung lokasi banjir di Desa Bintang Ninggi I, Kecamatan Montallat serta menyerahkan bantuan paket sembako sebagai bentuk kepedulian.

Pj Bupati Barito Utara menyerahkan secara simbolis menyerahkan bantuan sembako. (Foto: dok Pemkab Barito Utara)

Pada kegiatan tersebut, Pj Bupati Barito Utara Drs. Muhlis, didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Barito Utara Marsiana Muhlis, turut serta meninjau kondisi banjir di lokasi yang terkena dampak.

Mereka juga secara simbolis menyerahkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, dan mie instan yang telah dipersiapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Barito Utara Drs. Muhlis menyampaikan harapannya agar para korban banjir tetap semangat meskipun terdampak situasi yang membatasi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengungkapkan bahwa debit air mulai menurun setiap harinya, dan mengajak semua pihak untuk berdoa agar kondisi tersebut terus membaik, sehingga warga dapat kembali beraktivitas normal.