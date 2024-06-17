Heboh Sapi Kurban Kabur Sejauh 2 Km, Sempat Nyasar ke Markas TNI

BENGKULU - Seekor sapi kurban di Kota Bengkulu kabur ke jalan raya saat akan disembelih. Sapi tersebut bahkan harus dikawal oleh sebuah mobil patroli polisi agar tidak kabur semakin jauh.

Beberapa kali warga dan petugas polisi mencoba menangkap sapi tersebut dengan tali, namun gagal. Sapi terus berlari saat dikejar warga. Bahkan, sapi tersebut sempat masuk ke halaman Markas TNI Korem 041 Gamas Bengkulu.

Panitia kurban, Fren Bardo mengatakan setelah kelelahan, sapi tersebut akhirnya bisa dijerat dengan tali oleh warga bersama anggota polisi.