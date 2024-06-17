Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jumlah Hewan Kurban Meningkat, Pj Gubernur Adhy: Ekonomi Jatim Membaik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |20:47 WIB
Pj Gubernur Adhy sebut ekonomi Jatim membaik seiring dengan jumlah hewan meningkat hingga 24 persen. (Foto: dok Pemprov Jatim)
SURABAYA - Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjalankan sholat Iduladha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Senin (17/6) pagi.

Selepas sholat, Pj Gubernur Adhy turut menyerahkan secara simbolis sapi kurban Presiden RI Joko Widodo kepada Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh H Imam Basori selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, Pj Gubernur Jatim ini juga menyerahkan sapi kurban kepada Masjid Nasional Al Akbar Surabaya yang diterima oleh HM Arum Sabil selaku Dewan Pembina Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

Juga dilakukan penyerahan sapi kurban Ketua DPRD Jatim diserahkan kepada Masjid Al Fattah Mengganti Gresik, sapi kurban Pangdam V/Brawijaya, kurban sapi Kapolda Jatim, dan sapi kurban dari Pangkoarmada II di tempat yang sama.

Diketahui, sapi milik Pj Gubernur Adhy Karyono yang diserahkan berjenis Peranakan Ongole berusia 5 tahun dengan berat 950 kg. Sapi ini dibeli dari peternak asal Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Subandi.

      
