Viral Sapi Kurban Ngamuk di Bandarlampung hingga Masuk Selokan

BANDARLAMPUNG - Beredar video yang jadi viral di media sosial, seekor sapi hewan kurban terlihat mengamuk hingga masuk ke dalam selokan.

Berdasarkan beberapa video yang diterima MNC Portal, sapi berwarna putih itu tampak berlari dan dikejar oleh warga. Terlihat warga yang memegang tali sapi berusaha memberhentikan sapi.

Pada video lainnya, sapi yang kabur tersebut terlihat masuk ke dalam selokan. Warga pun berusaha mengevakuasi dengan cara mengangkat sapi.

Diketahui, peristiwa itu terjadi di Gang Abadi, Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung pada Senin (17/6/2024) sekira pukul 09.30 WIB.

Salah satu warga Raden mengatakan, sapi yang melarikan diri tersebut dijadwalkan akan disembelih pada Selasa 18 Juni 2024, besok.

"Sapinya lepas tali, terus sapinya lari cukup jauh, dari masjid depan Gang Aren sampai depan Gang Abadi," ujar Raden.

Raden melanjutkan, sapi tersebut kabur dan hampir menabrak orang yang sedang parkir di depan show room mobil sekitar lokasi.

"Hampir nabrak orang yang sedang parkir di depan show room mobil," kata dia.