Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat

SLEMAN - Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo melaksanakan Sholat Idul Adha di Masjid Salman, Tegalsari, Wedomartani, Depok, Sleman, Senin (17/06/2024). Ganjar datang bersama istri Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya Zinedine Alam Ganjar.

Pantauan di lokasi, Ganjar bersama keluarga sekitar pukul 06.30 WIB tampak berjalan kaki menuju masjid. Terlihat Ganjar mengenakan baju koko biru dipadukan dengan sarung motif berwarna hijau. Sementara, Alam mengenakan baju koko putih, lalu istrinya mengenakan mukena krem.

Usai melaksanakan Sholat Id, Ganjar menyempatkan diri untuk melihat-lihat sejumlah hewan kurban yang berada tak jauh dari halaman masjid. Sesekali, ia berbincang dengan warga yang turut mengikuti dirinya.

Ganjar mengungkapkan bahwa Sholat Idul Adha kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, baru kali ini ia bisa merasakan Sholat Idul Adha di kampung setelah kepindahannya ke Jogja.

"Suasana di desa selalu hangat, menarik, menyenangkan. Saya agak jarang menikmati situasi seperti ini sebelumnya, karena dulu pasti di rumah jabatan, orang datang ngantre, ketemu kadang-kadang tidak bisa seperti ini," katanya.

Ia mengaku senang tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Tak jarang, saat sedang bersepeda, ia kerap disapa warga.