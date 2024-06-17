Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:18 WIB
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
Ganjar Pranowo usai Sholat Idul Adha. (Foto: Yohanes Demo)
A
A
A

SLEMAN - Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo melaksanakan Sholat Idul Adha di Masjid Salman, Tegalsari, Wedomartani, Depok, Sleman, Senin (17/06/2024). Ganjar datang bersama istri Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya Zinedine Alam Ganjar.

Pantauan di lokasi, Ganjar bersama keluarga sekitar pukul 06.30 WIB tampak berjalan kaki menuju masjid. Terlihat Ganjar mengenakan baju koko biru dipadukan dengan sarung motif berwarna hijau. Sementara, Alam mengenakan baju koko putih, lalu istrinya mengenakan mukena krem. 

Usai melaksanakan Sholat Id, Ganjar menyempatkan diri untuk melihat-lihat sejumlah hewan kurban yang berada tak jauh dari halaman masjid. Sesekali, ia berbincang dengan warga yang turut mengikuti dirinya.

Ganjar mengungkapkan bahwa Sholat Idul Adha kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, baru kali ini ia bisa merasakan Sholat Idul Adha di kampung setelah kepindahannya ke Jogja.

"Suasana di desa selalu hangat, menarik, menyenangkan. Saya agak jarang menikmati situasi seperti ini sebelumnya, karena dulu pasti di rumah jabatan, orang datang ngantre, ketemu kadang-kadang tidak bisa seperti ini," katanya.

Ia mengaku senang tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Tak jarang, saat sedang bersepeda, ia kerap disapa warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006158/wacana-anies-dan-ahok-berduet-di-pilgub-jakarta-ganjar-pranowo-daftar-dulu-aja-qDzpK2sYTH.jpg
Wacana Anies dan Ahok Berduet di Pilgub Jakarta, Ganjar Pranowo: Daftar Dulu Aja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement