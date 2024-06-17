Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bikin Heboh, Ini Alasan Panitia Sempat Rencanakan Sholat Idul Adha Khatib-Imam Perempuan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |08:32 WIB
Bikin Heboh, Ini Alasan Panitia Sempat Rencanakan Sholat Idul Adha Khatib-Imam Perempuan
Pamflet Sholat Idul Adha khatib dan imam perempuan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MALANG - Pelaksanaan Sholat Idul Adha dengan imam dan khatib perempuan di UIN Maliki Malang dipastikan batal digelar. Meski begitu, pamflet Sholat Idul Adha itu jadi sorotan masyarakat.

Batalnya Sholat Idul Adha dengan khatib dan imam perempuan itu karena panitia melihat perkembangan terakhir jamaah dan mahasiswa UIN Malang yang banyak pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Adha dengan keluarga masing-masing.

Ketua Pusat Ma'had Al Jam'iyah Ahmad Izzuddin mengungkapkan, pamflet Salat Idul Adha yang beredar itu merupakan draf rencana. Pasalnya mengantisipasi over loadnya jamaah Salat Idul Adha di masjid mahasantri putra yang berjumlah 1.932.

Apabila ditambah dengan mahasantri putri yang berjumlah 2.559, dan masyarakat sekitar, sangat tidak memungkinkan dan menyulitkan pengaturannya.

"Berdasarkan analisis situasi terakhir, kebutuhan untuk mengadakan Salat Idul Adha secara terpisah tidak diperlukan, karena mahasantri putra dan putri banyak kembali ke daerah asal, untuk merayakan idul adha bersama keluarga sehingga mahasantri yang ada dapat ditampung dalam satu masjid saja," ucap Ahmad Izzuddin, melalui keterangan tertulisnya, pada Minggu malam (16/6/2024).

Pihaknya menegaskan, tak ada niatan untuk mencari sensasi dari rencana kegiatan ibadah tersebut. Sebab pelaksanaan Salat Idul Adha khusus perempuan pada prakteknya sudah banyak dilaksanakan di beberapa pesantren putri.

"Pelaksanaan kegiatan Salat Idul Adha telah dikomunikasikan dengan pimpinan, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, hingga pengurus MUI Jawa Timur, untuk meminta arahan dan petunjuk apabila kegiatan tersebut jadi dilaksanakan," jelas Izzuddin kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement