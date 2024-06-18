Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sapi Kurban Lepas, Mengamuk dan Menendang 2 Anak Kecil

Galih Wisma , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |01:06 WIB
Sapi Kurban Lepas, Mengamuk dan Menendang 2 Anak Kecil
Sapi kurban lepas dan menendang 2 anak kecil (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

SLEMAN - Hari Raya Idul Adha 2024, tak pernah lepas dari serba-serbi hewan kurban yang mengamuk atau lepas saat akan disembelih.

Di Sleman, Yogyakarta, satu ekor sapi yang lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 kilometer dari masjid ke jalan raya dan masuk perkampungan hingga menendang dua anak kecil.

Dalam sebuah video amatir, merekam sapi tersebut lepas dan menendang anak kecil di sekitar Masjid Al Karim, Pogung Lor, Sleman, Yogyakarta.

Dari video, tampak anak kecil langsung tergeletak setelah terkena tendangan sapi dan ditolong orang dewasa, Senin (17/6/2024).

Kejadian itu bermula saat sapi korban yang berasal dari Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, lepas dari masjid asalnya dan berlari lebih dari dua kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement