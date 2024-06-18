Sapi Kurban Lepas, Mengamuk dan Menendang 2 Anak Kecil

Sapi kurban lepas dan menendang 2 anak kecil (Foto : Tangkapan Layar)

SLEMAN - Hari Raya Idul Adha 2024, tak pernah lepas dari serba-serbi hewan kurban yang mengamuk atau lepas saat akan disembelih.

Di Sleman, Yogyakarta, satu ekor sapi yang lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 kilometer dari masjid ke jalan raya dan masuk perkampungan hingga menendang dua anak kecil.

Dalam sebuah video amatir, merekam sapi tersebut lepas dan menendang anak kecil di sekitar Masjid Al Karim, Pogung Lor, Sleman, Yogyakarta.

Dari video, tampak anak kecil langsung tergeletak setelah terkena tendangan sapi dan ditolong orang dewasa, Senin (17/6/2024).

Kejadian itu bermula saat sapi korban yang berasal dari Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, lepas dari masjid asalnya dan berlari lebih dari dua kilometer.