Bangun Rumah Sakit Hanau, Gubernur Sugianto: Masyarakat Bisa Dapat Pelayanan Terbaik

Gubernur Sugianto Sabran ungkap pembangunan Rumah Sakit Hanau bisa berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (Foto: dok Pemprov Kalteng)

PANGKALAN BUN - Menyambut Hari Raya Iduladha 1445 H, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran buka Pasar Murah di Aula Desa Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat (14/6/2024).

Gubernur Sugianto mengatakan, kegiatan Pasar Murah ini juga merupakan rangkaian acara penyerahan hewan kurban, yang dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalteng secara serentak.

”Kegiatan ini adalah upaya untuk menekan angka inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Iduadha 1445 H. Tahun ini total hewan kurban yang disalurkan untuk 14 kabupaten/kota adalah 1000 ekor sapi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini Pemprov Kalteng fokus dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Dengan dibangunnya rumah sakit provinsi di Hanau, mudah-mudahan masyarakat Kalimantan Tengah bisa berobat dan mendapatkan pelayanan terbaik. Tidak perlu berobat ke provinsi sebelah, karena fasilitas Rumah Sakit Hanau tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di kota besar," tuturnya.

Ia juga menambahkan, untuk meningkatkan SDM di Kalteng, Pemprov juga akan membangun universitas yang tidak kalah dengan UI dan ITB.

"Generasi muda Kalteng 90 persen minimal harus S1, kalau bisa lanjut ke S2, S3 dan jadi profesor," katanya.

Gubernur Sugianto membuka kegiatan Pasar Murah. (Foto: dok Pemprov Kalteng)



