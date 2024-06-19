Gubernur Sugianto Sabran Resmikan Pasar Murah di Enam Lokasi Kotawaringin Timur

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membuka kegiatan Pasar Murah di enam lokasi. (Foto: dok Pemprov Kalteng)

SAMPIT – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran buka Pasar Murah di enam titik lokasi secara bersamaan secara virtual dari Islamic Center Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumat (14/6/2024).

Gubernur Sugianto mengatakan, kegiatan Pasar Murah dan penyerahan hewan kurban ini dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalteng secara serentak.

”Tahun ini total hewan kurban yang disalurkan untuk 14 kabupaten/kota adalah 1000 ekor sapi,” ujarnya.

Gubernur menyebut, kegiatan Pasar Murah ini merupakan kegiatan berbagi menjelang Hari Raya Iduladha 1445 H.

”Anggaran kita tahun ini meningkat dengan signifikan, diperkirakan menyentuh angka Rp10 triliun pada saat anggaran perubahan nanti. Untuk itu sangat logis jika 7 sampai 8 persen kita berbagi dalam bentuk program Pasar Murah. Untuk itu saya mengimbau Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur agar melakukan hal serupa,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Gubernur Sugianto Sabran yang telah melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan penyerahan bantuan hewan kurban dari Pemprov Kalteng kepada Kabupaten Kotawaringin Timur.

”Perhatian Bapak Gubernur kepada Kabupaten Kotawaringin Timur sangat kami rasakan sekali termasuk pembangunan infrastruktur. Semoga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas di akhir masa jabatannya,” tuturnya.

Pembukaan Pasar Murah. (Foto: dok Pemprov Kalteng)



