HOME NEWS JABAR

Suami Tabrak Mobil Istrinya Lantaran Curiga Diselingkuhi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |16:26 WIB
Suami Tabrak Mobil Istrinya Lantaran Curiga Diselingkuhi
Suami tabrak mobil istrinya lantaran curiga diselingkuhi (Foto : MPI/Dharmawan H)
A
A
A

SUKABUMI – Dibakar api cemburu dan kecurigaan kepada istri yang selingkuh, seorang suami berinisial EY (37) mengejar dan menabrak mobil istrinya RI (42) hingga rusak, yang pada saat kejadian justru tengah dikemudikan oleh anaknya.

Akibat aksi nekadnya tersebut, 1 mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan di sekitar lokasi kejadian, turut rusak karena ikut tertabrak. Selain itu, 1 bangunan toko hancur pada bagian partisi dan pintu kaca depan.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, pada H+1 lebaran Idul Adha, Selasa 18 Juni 2024, sekira pukul 02.30 WIB.

Pascakejadian, EY diamankan polisi beserta barang bukti 3 unit mobil dan beberapa senjata tajam berupa palu dan pisau cutter yang ditemukan di dalam mobil yang dikendarai EY serta pecahan kaca toko yang tertabrak mobil korban.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kapolsek Cibeureum, AKP Suwaji menuturkan, peristiwa tersebut berawal saat EY mengejar dan menabrakan mobilnya ke mobil yang di dalamnya terdapat istri dan anaknya.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi tersebut diduga terjadi saat EY mencurigai istrinya yaitu saudari RI selingkuh. EY yang sudah dimakan rasa curiga mengejar mobil yang saat itu tengah dikendarai anak dan istrinya," ujar Suwaji, Kamis (20/6/2024).

Halaman:
1 2
      
