INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Penyebab Gempa M 5,7 Mengguncang Jayapura, Getarannya Terasa sampai Papua Pegunungan

Edy Siswanto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |10:50 WIB
Ini Penyebab Gempa M 5,7 Mengguncang Jayapura, Getarannya Terasa sampai Papua Pegunungan
Titik gempa M 5,7 di Jayapura, Papua (BMKG)
A
A
A

JAYAPURA - Kota Jayapura, Papua diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,7, pada Jumat (21/6/2024) sekitar pukul 09.11.19 WIT. Gempa ini dipastikan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

BMKG mencatat, gempa terjadi pada koordinat 3,59° LS ; 139,95° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Jayapura, Papua pada kedalaman 86 km, dengan update update gempa magnitudo 5,5.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Dr. Daryono melalui rilis resminya menyebut jika gempa tersebut terjadi akibat defirmasi batuan kerak bumi.

 BACA JUGA:

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformasi batuan kerak bumi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip)," jelas Daryono.

Pihaknya menegaskan akibat gempa bumi dapat dirasakan hingga di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Namun demikian Atas penelitian yanh dilakukan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Halaman: 1 2
1 2
      
