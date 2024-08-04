Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M3,4 Guncang Jayapura

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |11:51 WIB
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang Kota Jayapura, Provinsi Papua, Minggu (4/8/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 11.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 15 kilometer timur laut Kabupaten Jayapura. Kedalaman gempa 18 km.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.4, Kedalaman: 18 km, 04 Agu 2024 11:11:10 WIB, Koordinat: 2.45 LS-140.42 BT (Pusat gempa berada di laut 15 Km TimurLaut Kab. Jayapura) #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Berdasarkan laporan dari BMKG, gempa tersebut dirasakan dengan skala MMI II di Kota Jayapura. Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Jayapura diimbau untuk waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Fahmi Firdaus )

      
