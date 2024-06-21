Gempa M5,8 Guncang Kabupaten Jayapura

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Jumat (21/6/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 07.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 63 Km tenggara Kabupaten Jayapura. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 78 kilometer.

"Gempa Mag:5.8, 21-Jun-2024 07:11:19WIB, Lok:3.54LS, 140.01BT (63 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:78 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Jayapura diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)