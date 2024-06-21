Gempa M3,7 Guncang Nabire Papua

, Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |05:58 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 3,7 mengguncang Nabire, Papua, Jumat (21/6/2024).

"Gempa Mag:3.7, 21-Jun-2024 04:17:39WIB, Lok:3.21LS, 135.76BT (33 km TimurLaut NABIRE-PAPUA)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada akun Twitternya, seperti dikutip.

Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 kilometer.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)