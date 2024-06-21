Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ayah Pegi Setiawan Ngaku Bikin KTP dan KK dengan Nama A Saprudui untuk Nikah Lagi

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |21:06 WIB
Ayah Pegi Setiawan <i>Ngaku</i> Bikin KTP dan KK dengan Nama A Saprudui untuk Nikah Lagi
Ayah Pegi/pakai topi (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Rudi Irawan, ayah dari Pegi Setiawan, mengaku membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama A Saprudui, untuk menikah lagi.

Dengan identitas baru tersebut, Rudi pun menikah dengan wanita yang tinggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Sementara, Rudi telah memiliki empat anak dari istri pertamanya, Kartini yang tinggal di Kabupaten Cirebon.

"Masalah nama mah ya ngurusin NA (surat rekomendasi nikah)," kata Rudi seusai diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jabar, Jumat (21/6/2024) petang.

Rully Panggabean, kuasa hukum Rudi Irawan mengatakan, saat pemeriksaan, penyidik menanyakan identitas ganda yang dimiliki Rudi.

Total terdapat 20 pertanyaan diajukan penyidik kepada Rudi Irawan terkait alasan, motif, dan tujuannya memiliki identitas ganda.

"Ditanya tentang identitas beliau sejak awal 1995. Terus tentang administrasi kependudukan. Berikutnya terkait penerbitan identitas (A Saprudi) itu tujuannya apa," kata Rully.

Rudi, ujar Rully, mengaku identitas lain A Saprudi digunakannya untuk keperluan pribadi. "Diakui benar (untuk keperluan pribadi menikah lagi)," ujar dia.

Halaman:
1 2 3
      

