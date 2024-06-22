Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Susul Spanyol, Kini Giliran Armenia Resmi Akui Negara Palestina

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:57 WIB
Susul Spanyol, Kini Giliran Armenia Resmi Akui Negara Palestina
Armenia akui negara Palestina. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Armenia secara resmi mengakui negara Palestina. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Armenia, Jumat (21/6/2024).

Armenia menjadi negara terbaru yang mengakui negara Palestina, meski mendapat tentangan dari Israel.

Melansir Reuters, Sabtu (22/6/2024), Kementerian Luar Negeri Armenia menyatakan, Armenia mendukung resolusi PBB mengenai gencatan senjata segera dalam perang Israel dengan Hamas di Gaza dan mendukung solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.

Sementara itu, Kementerian luar negeri Israel memanggil duta besar Armenia 'untuk mendapat teguran serius' menyusul pengakuan Armenia atas negara Palestina, kata juru bicara kementerian dalam sebuah pernyataan.

Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat di bawah pendudukan militer Israel, menyambut baik keputusan Armenia.

“Pengakuan ini memberikan kontribusi positif dalam melestarikan solusi dua negara, yang menghadapi tantangan sistematis, dan mendorong keamanan, perdamaian, dan stabilitas bagi semua pihak yang terlibat,” kata kepresidenan Otoritas dalam sebuah pernyataan.

Spanyol, Irlandia dan Norwegia termasuk di antara negara-negara Barat yang secara resmi mengakui negara Palestina. Hal ini membuat Israel menarik duta besarnya dari Madrid, Dublin dan Oslo bulan lalu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019719/tuntut-pemecatan-pm-armenia-uskup-agung-serukan-aksi-protes-selama-4-hari-eF1rYu4ARg.jpg
Tuntut Pemecatan PM Armenia, Uskup Agung Serukan Aksi Protes Selama 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969164/pm-armenia-kami-bukan-sekutu-rusia-dalam-perang-melawan-ukraina-9nESDLSv3q.jpg
PM Armenia: Kami Bukan Sekutu Rusia dalam Perang Melawan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/18/2935340/armenia-dan-azerbaijan-berupaya-capai-kesepakatan-damai-dan-barter-tahanan-WDoNXERKGd.jpg
Armenia dan Azerbaijan Berupaya Capai Kesepakatan Damai dan Barter Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/18/2892820/100-000-warga-etnis-armenia-telah-meninggalkan-nagorno-karabakh-DUQ26JK1HE.JPG
100.000 Warga Etnis Armenia Telah Meninggalkan Nagorno-Karabakh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891635/pemimpin-nagorno-karabakh-negara-akan-lenyap-pada-tahun-baru-YLi1zcUVdv.jpg
Imbas Konflik Azerbaijan-Armenia, Pemimpin Nagorno-Karabakh: Negara Akan Lenyap pada Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/18/2891361/separuh-penduduk-nagorno-karabakh-telah-mengungsi-ke-armenia-apa-yang-terjadi-selanjutnya-EWpweq56s2.jpg
Separuh Penduduk Nagorno-Karabakh Telah Mengungsi ke Armenia, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement