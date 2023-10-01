Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

100.000 Warga Etnis Armenia Telah Meninggalkan Nagorno-Karabakh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:32 WIB
100.000 Warga Etnis Armenia Telah Meninggalkan Nagorno-Karabakh
Foto: Reuters.
A
A
A

YEREVAN - Lebih dari 100.000 orang telah meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh, kata Armenia. Artinya, hampir seluruh penduduk daerah kantong etnis Armenia telah meninggalkan wilayah tersebut sejak Azerbaijan merebut wilayah tersebut pekan lalu.

Azerbaijan mengatakan pihaknya ingin mengintegrasikan kembali wilayah tersebut dan memperlakukan penduduknya secara setara, namun juru bicara Armenia mengatakan hal tersebut hanyalah sebuah "kebohongan".

Nagorno-Karabakh – yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan – telah dipimpin oleh etnis Armenia selama tiga dekade.

Wilayah pegunungan di Kaukasus Selatan didukung oleh Armenia – tetapi juga oleh sekutunya, Rusia.

Setidaknya 200 warga etnis Armenia dan puluhan tentara Azerbaijan tewas saat tentara Azerbaijan menyerbu masuk. Sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, kelompok separatis setuju untuk menyerahkan senjata mereka.

Pemimpin Republik Nagorno-Karabakh yang mendeklarasikan dirinya sendiri mengatakan negara itu akan lenyap pada tahun baru.

Nazeli Baghdasaryan, juru bicara perdana menteri Armenia, mengatakan jumlah pengungsi yang memasuki negara itu selama seminggu terakhir telah mencapai 100.417 jiwa, dari perkiraan populasi Nagorno-Karabakh sebanyak 120.000 jiwa.

Badan pengungsi PBB (UNHCR) juga menyatakan bahwa 100.000 orang telah melarikan diri, menyatakan bahwa banyak dari mereka yang melarikan diri "kelaparan, kelelahan dan membutuhkan bantuan segera".

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/18/3024579/susul-spanyol-kini-giliran-armenia-resmi-akui-negara-palestina-UFZf69k8om.jpg
Susul Spanyol, Kini Giliran Armenia Resmi Akui Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019719/tuntut-pemecatan-pm-armenia-uskup-agung-serukan-aksi-protes-selama-4-hari-eF1rYu4ARg.jpg
Tuntut Pemecatan PM Armenia, Uskup Agung Serukan Aksi Protes Selama 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969164/pm-armenia-kami-bukan-sekutu-rusia-dalam-perang-melawan-ukraina-9nESDLSv3q.jpg
PM Armenia: Kami Bukan Sekutu Rusia dalam Perang Melawan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/18/2935340/armenia-dan-azerbaijan-berupaya-capai-kesepakatan-damai-dan-barter-tahanan-WDoNXERKGd.jpg
Armenia dan Azerbaijan Berupaya Capai Kesepakatan Damai dan Barter Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891635/pemimpin-nagorno-karabakh-negara-akan-lenyap-pada-tahun-baru-YLi1zcUVdv.jpg
Imbas Konflik Azerbaijan-Armenia, Pemimpin Nagorno-Karabakh: Negara Akan Lenyap pada Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/18/2891361/separuh-penduduk-nagorno-karabakh-telah-mengungsi-ke-armenia-apa-yang-terjadi-selanjutnya-EWpweq56s2.jpg
Separuh Penduduk Nagorno-Karabakh Telah Mengungsi ke Armenia, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement