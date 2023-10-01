100.000 Warga Etnis Armenia Telah Meninggalkan Nagorno-Karabakh

YEREVAN - Lebih dari 100.000 orang telah meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh, kata Armenia. Artinya, hampir seluruh penduduk daerah kantong etnis Armenia telah meninggalkan wilayah tersebut sejak Azerbaijan merebut wilayah tersebut pekan lalu.

Azerbaijan mengatakan pihaknya ingin mengintegrasikan kembali wilayah tersebut dan memperlakukan penduduknya secara setara, namun juru bicara Armenia mengatakan hal tersebut hanyalah sebuah "kebohongan".

Nagorno-Karabakh – yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan – telah dipimpin oleh etnis Armenia selama tiga dekade.

Wilayah pegunungan di Kaukasus Selatan didukung oleh Armenia – tetapi juga oleh sekutunya, Rusia.

Setidaknya 200 warga etnis Armenia dan puluhan tentara Azerbaijan tewas saat tentara Azerbaijan menyerbu masuk. Sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata, kelompok separatis setuju untuk menyerahkan senjata mereka.

Pemimpin Republik Nagorno-Karabakh yang mendeklarasikan dirinya sendiri mengatakan negara itu akan lenyap pada tahun baru.

Nazeli Baghdasaryan, juru bicara perdana menteri Armenia, mengatakan jumlah pengungsi yang memasuki negara itu selama seminggu terakhir telah mencapai 100.417 jiwa, dari perkiraan populasi Nagorno-Karabakh sebanyak 120.000 jiwa.

Badan pengungsi PBB (UNHCR) juga menyatakan bahwa 100.000 orang telah melarikan diri, menyatakan bahwa banyak dari mereka yang melarikan diri "kelaparan, kelelahan dan membutuhkan bantuan segera".