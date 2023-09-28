Separuh Penduduk Nagorno-Karabakh Telah Mengungsi ke Armenia, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

ARMENIA - Hampir separuh penduduk Nagorno-Karabakh telah mengungsi ke Armenia, dan ribuan lainnya masih berjuang untuk mengungsi, seminggu setelah wilayah yang memisahkan diri itu menyerah menyusul serangan kilat Azerbaijan.

Menurut pejabat pemerintah Armenia, lebih dari 50.000 orang – termasuk 17.000 anak-anak – telah melarikan diri pada Rabu (27/9/2023) pagi, setelah Azerbaijan mencabut blokade selama 10 bulan di satu-satunya jalan yang menghubungkan daerah kantong itu ke Armenia.

Azerbaijan mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah mendapatkan kembali kendali penuh atas Nagorno-Karabakh, yang terletak di dalam perbatasan Azerbaijan tetapi selama beberapa dekade beroperasi secara otonom dengan pemerintahan de facto sendiri.

Warga Armenia Karabakh dapat tetap tinggal di wilayah tersebut jika mereka menerima kewarganegaraan Azerbaijan, tetapi banyak yang lebih memilih meninggalkan rumah mereka daripada tunduk pada pemerintahan Baku.

Banyak warga yang tidak mempunyai harapan untuk kembali ke tanah air leluhurnya.

“Mereka mengganti bendera kami, pemerintah kami menyerah. Itu saja. Tidak ada orang Armenia yang akan tersisa di sini dalam waktu dua minggu,” kata seorang warga Karabakh kepada CNN.

Azerbaijan meraih kemenangan militer yang menentukan di wilayah tersebut pekan lalu, memaksa angkatan bersenjata Karabakh menyerah dalam waktu kurang dari 24 jam dan tampaknya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari satu abad.