NEWS NUSANTARA

Warga Padang Digegerkan Penemuan Mayat Wanita di Kolong Jembatan

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |01:08 WIB
Penemuan mayat di kolong jembatan. (Foto: Ist/Rus Akbar)
PADANG - Warga Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat digegerkan penemuan mayat di lorong jembatan sekira pukul 16.00 WIB, Jumat (21/6/2024).

Kapolsek Koto Tangah, Kompol Afrino mengatakan awalnya ada warga sedang melihat ke arah selokan depan Masjid Baiturrahmah By Pass Kel Air Pacah, dengan tidak sengaja melihat mayat seorang wanita tersangkut di bawah jembatan tersebut.

BACA JUGA:

Kerangka Mayat Ditemukan Hangus Terbakar di Bangkalan, Polisi Lakukan Pendalaman 

“Kemudian warga yang melihat tersebut menyampaikan kejadian itu  kepada security Masjid Baiturrahmah dan warga sekitar kemudian langsung warga menghubungi Bhabinkamtibmas,” katanya.

Kemudian Bhabinkamtibmas melapor langsung kepada Kapolsek Koto Tangah. Mendapat laporan tersebut tim dari kepolisian langsung turun ke lapangan tempat penemuan mayat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
padang mayat Mayat wanita
