Lebih dari 1.000 Jamaah Haji Meninggal di Tengah Panas Ekstrem di Arab Saudi

KAIRO/RIYADH - Lebih dari 1.000 orang meninggal selama haji tahun ini, menurut penghitungan Reuters, karena panas ekstrem melanda hampir dua juta orang yang mengambil bagian dalam ibadah haji tahunan ke Makkah, Arab Saudi.

Sebagian besar korban tewas adalah warga Mesir. Sumber keamanan dan medis mengatakan kepada Reuters pada Minggu, (23/6/2024) bahwa jumlah korban tewas di Mesir telah meningkat menjadi 672 dan 25 lainnya hilang.

Sebanyak 236 warga Indonesia meninggal, menurut data pemerintah, sementara badan Urusan Luar Negeri India menyebutkan 98 warga negara India meninggal saat haji.

Kematian lebih lanjut dilaporkan di Tunisia, Yordania, Iran, dan Senegal, sehingga total korban jiwa tahun ini setidaknya 1.114 orang, menurut penghitungan Reuters.

Unit krisis Mesir yang bertugas menyelidiki situasi tersebut mengatakan pada Sabtu, (22/6/2024) bahwa pihaknya telah menangguhkan izin 16 perusahaan pariwisata dan merujuk mereka ke jaksa penuntut umum, menuduh mereka bertanggung jawab atas kematian yang dikatakan sebagian besar terjadi di kalangan jamaah haji yang tidak terdaftar di bawah sistem resmi.

Unit tersebut mengatakan 31 kematian dikonfirmasi akibat penyakit kronis di antara jamaah yang terdaftar secara resmi.

(Rahman Asmardika)