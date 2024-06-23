Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Semburkan Kolom Abu 900 Meter

JAKARTA - Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timu, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali erupsi, Minggu (23/6/2024) sekitar pukul 06.57 Wita. Tinggi kolom abu letusan mencapai 900 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Minggu, 23 Juni 2024, pukul 06:57 Wita. Tinggi kolom letusan teramati ± 900 m di atas puncak (± 2484 m di atas permukaan laut)" demikian keterangan tertulis Kementerian ESDM di situs magma.esdm.go.id.

Dalam rilis tersebut nenerangkan bahwa kolom abu erupsi terlihat warna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. "Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.3 mm dan durasi 272 detik," bunyi keterangan itu.

