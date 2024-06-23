Gunung Ibu Kembali Erupsi, Tinggi Kolom Letusan 2 Km

Gunung Ibu di Halmahera Barat erupsi Minggu pagi ini (Foto: PVMBG)

JAKARTA - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi, Minggu (23/6/2024) sekitar pukul 07.21 WIT, dengan tinggi kolom letusan mencapai 2.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Minggu, 23 Juni 2024, pukul 07:21 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3325 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan dalam website Magma Indonesia, Minggu (23/6/2024).

Nampak, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara dan timur laut. Erupsi tersebut juga masih berlangsung.

