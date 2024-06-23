Banjir Landa Parigi Moutong, BNPB: 1 Orang Tewas, 2 Hilang

JAKARTA - Banjir kembali melanda Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Minggu (23/6/2024) pukul 04.38 WITA. Banjir kali ini menimpa Desa Sienjo dan Desa Sibalago di Kecamatan Toribulu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan sebanyak tiga orang warga Desa Sibalago dilaporkan menjadi korban jiwa terdiri dari satu orang meninggal dunia dan dua lainnya hilang. Sementara itu, total sementara 120 Kepala Keluarga terdampak.

"Kejadian banjir kali ini dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu Sungai Toribulu hingga menyebabkan sungai meluap," ungkap Abdul dalam keterangan resminya.

Tercatat, Desa Sibalago yang terletak di wilayah hulu terimbas luapan air sungai cukup parah. Air sungai bercampur lumpur menerjang pemukiman warga dan merusak satu unit jembatan penguhubung desa. Hal ini menyebabkan warga Desa Sibalago terisolir.

Berdasarkan laporan mutakhir yang diterima BNPB hingga hari ini pukul 11.00 WIB, terdapat beberapa warga Desa Sibalago yang terpaksa mengungsi di Balai Desa setempat. Beberapa rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat terjangan banjir.

Sementara, dilaporkan hujan sudah mulai reda dan ketinggian air sudah mulai surut. Tim gabungan melaksanakan penanganan darurat berupa evakuasi warga yang terdampak serta operasi pencarian dan pertolongan pada korban yang dilaporkan hilang. Tim gabungan harus menyebrang aliran sungai demi mencapai Desa Sibalago.