Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru

PRESIDEN keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok yang humoris. Tokoh Nahdlatul Ulama ini kerap melempar guyonan yang menggelitik dan penuh makna. Gus Dur bahkan kerap menyampaikan kritik sosial dalam bentuk lelucon.

Gus Dur termasuk sosok kritis terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru yang menggunakan militer sebagai alat melanggengkan kekuasaan.

Ketika sudah terlanjur muak dengan perilaku rezim, masyarakat sering mengolok-olok pemimpin negara hingga para jenderal.

Gus Dur juga kerap melontarkan humor seputar pucuk pimpinan militer saking mereka dikenal bertangan besi.

Para jenderal di Orde Baru, menurut Gus Dur, terbagi dalam dua kelompok. Pertama, jenderal yang takut istri. Tipe kedua, jenderal yang tidak takut istri.

Dikutip dari NU Online, yang membedakan kedua golongan tadi hanya dapat diamati ketika mereka menghadiri pertemuan. Jenderal yang takut istri memilih berkelompok di sebelah kiri ruangan. Sementara, jenderal yang tidak takut istri berada di sayap kanan.