HOME NEWS NASIONAL

Riwayat Karir Rahmat Sapari, Jenderal Bintang 1 yang Mahir dalam Bidang Polisi Militer

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:00 WIB
Riwayat Karir Rahmat Sapari, Jenderal Bintang 1 yang Mahir dalam Bidang Polisi Militer
Brigjen TNI Rahmat Sapari (Puspomad)
A
A
A

BRIGADIR Jenderal (Brigjen) Rahmat Sapari dipercaya sebagai Inspektur Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Irpuspomad) sejak 1 April 2024. Jabatan ini memang sesuai keahliannya. Lulusan Akademi Militer 1995 itu memang mahir dalam bidang polisi militer.

Lahir di Bandung 12 Maret 1973, Rahmat memulai karir sebagai prajurit TNI di satuan polisi militer (CPM). Karirnya cemerlang dan pernah menduduki beberapa jabatan strategis.

Mengutip Wikipedia, Rahmat pernah menjabat sebagai Komandan Pomdan Kostrad 2015-2016. Kemudian dipromosi jadi Komandan Pomdam XII/Tanjungpura pada 2016-2017, lalu digeser jadi Danpomdam IV/Diponegoro 2017-2018.

Rahmat selanjutnya ditarik lagi ke Jakarta dan dipercaya menjadi Komandan Pomdam Jayakarta dari 2018 hingga 2020.

Karirnya terus menanjak dan diberi amanah jadi Dirbintahmil Puspomad pada 2020-2022 kemudian dipercaya jadi Komendan POM Kogabwilhan I pada 2022-2023, sebelum enjabat Dirbindiklat Puspomad 2023 hingga awal 2024.

Halaman:
1 2
      
